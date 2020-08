Le alte temperature di questi giorni hanno causato dei vasti incendi in tutta la Sicilia, ieri pomeriggio a Piazza Armerina in provincia di Enna diversi incendi hanno messo in pericolo l’incolumità dei cittadini.

Un incendio è divampato a poche centinaia di metri dall’ospedale Chiello, in contrada Bellia, per precauzione è stata ordinata l’evacuazione di alcune abitazioni in contrada Candivia- Cannata.

Sul posto hanno operato 4 elicotteri è un canadair e un elicottero Prora. A lavoro i vigili del fuoco, la protezione civile, la forestale. Le squadre antincendio hanno lavorato fino a tarda sera prima di avere la meglio sulle fiamme.