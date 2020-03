Ravanusa, picchia anziana e le ruba la collana d’oro: avviate le indagini

Print This Post

Un fatto a dir poco increscioso è avvenuto nella giornata di ieri a Ravanusa. Una signora anziana originaria del posto sarebbe stata rapinata della propria collana d’oro da parte di un malvivente ancora rimasto ignoto.

A quanto pare il giovane ladro si sarebbe appostato dietro la porta di casa della pensionata quando, non appena questa ha aperto la porta, le si sarebbe fiondato addosso per scipparle la collana d’oro. Alla reazione dell’anziana però il malfattore avrebbe fatto valere la propria forza iniziando a colpirla con poderosi pugni in faccia facendola così cadere a terra tramortita.

Una volta effettuato il colpo, il giovane rapinatore se la sarebbe data a gambe levate prima dell’arrivo degli uomini dell’arma dei carabinieri i quali hanno immediatamente avviato le ricerche atte a dare un nome e un volto al lestofante.

Di Pietro Geremia