Piraino, manomette i sigilli del misuratore del metano per sottrarre il gas: arrestato dai Carabinieri

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Piraino hanno arrestato in flagranza di reatoS.C.,64enne di quel comune,per il reato difurtoaggravato e continuato di gas metano.

Il contatore del gas metano dell’abitazione dell’uomo era stato sigillato a seguito di mancati pagamenti ma su quell’utenza risultavano ancora consumi. I Carabinieri della Stazione di Piraino, pertanto, hanno effettuato un sopralluogo con l’ausilio di personale tecnico della società di distribuzione, constando la manomissione dei sigilli applicati al misuratore ed il furto del gas metano. I successivi approfondimenti hanno consentito di verificare che l’uomo aveva sottratto indebitamente il combustibile per alimentare le utenze della propria dimora già a partire dai primi giorni del mese di settembre.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti, l’arrestato è statocondotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari e questa mattina è comparso avanti al giudice del Tribunale di Patti che ha convalidato l’arresto operato dai Carabinieri.