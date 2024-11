Un uomo di 60 anni, pluripregiudicato, è stato colto in flagrante dalla polizia di Catania mentre cercava di rubare una berlina parcheggiata in via Lavandaie, nelle vicinanze di Piazza Duomo.

L’episodio, avvenuto nelle prime ore del mattino, ha portato a una denuncia nei confronti del malintenzionato.

Il tentativo di furto e l’intervento della polizia

L’uomo, armato di un cacciavite, stava cercando di forzare il veicolo colpendo il finestrino posteriore, che è andato in frantumi. Sfortunatamente per lui, proprio in quel momento, una pattuglia della polizia si trovava a passare lungo la stessa via.

Nel tentativo di eludere il controllo, il ladro ha abbandonato l’arnese in strada e ha provato ad allontanarsi, ma è stato bloccato dagli agenti pochi istanti dopo.

Denuncia e conseguenze

Il 60enne è stato denunciato per tentato furto aggravato. Le forze dell’ordine stanno verificando se l’uomo possa essere collegato ad altri episodi simili avvenuti recentemente nella zona.

Un monito alla cittadinanza

Le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione e a segnalare comportamenti sospetti per contribuire alla sicurezza della comunità. L’intervento tempestivo degli agenti sottolinea l’importanza della presenza costante delle forze dell’ordine sul territorio.

