Polemica Regione Siciliana-RFI, facciamo il punto sui recenti interventi

Dopo la polemica relativa alla pensati accuse del presidente Musumeci, che si è scagliato contro RFI e ANAS, arriva la replica di Giovanni Russo, presidente dell’associazione Ferrovie Siciliane.

“Il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, il 7 dicembre scorso mentrea Palazzo d’Orleans illustrava il bilancio dei primi 12 mesi del suo mandato siè scagliato contro RFI ed ANAS

definendoi due enti “Ilcancro della Regione Siciliana” per la loro sostanziale inerzianell’esecuzione delle opere di rispettiva competenza. Abbiamo già detto lanostra al proposito chiedendoci

cosa avesse fatto la Regione ultimamente nello stesso settore, veramente poco,a parte promuovere ben 50 treni turistici solo per il 2018. Un primatonazionale. Adesso, visto che la mobilità

ferroviaria la conosciamo nel dettaglio, facciamo il punto su quanto ha fattoRFI, in termini di investimenti, cantieri aperti e attivazioni avvenutenell’ultimo periodo.

Novembre

2018: nuova nave bidirezionale Trinacria per i

collegamenti nello Stretto di Messina, investimento pari a 14,5 milioni;

Ottobre

2018: Riattivazione del Passante Ferroviario di Palermo tra Palermo Centrale e

Punta Raisi (aeroporto Falcone-Borsellino), con l’apertura di ben 11 stazioni.

Settembre

2018: Ultimato lo scavo con la TBM della nuova galleria Notarbartolo-Francia

nell’ambito dei lavori per il Passante, che contano su un investimento di 1,1

miliardi di euro;

nel frattempo proseguono i lavori sull’Anello Ferroviario di Palermo,

nonostante le difficoltà dovute all’evoluzione delle vicende di Tecnis,

attualmente in gestione commissariale.

Per questi lavori ci risulta che i fondi sono stati anticipati da RFI,

nonostante il Committente sia il Comune di Palermo.

Dicembre

2017: Attivazione variante Lercara, con annessa nuova Galleria Lercara, sulla

linea Palermo-Agrigento, con un investimento di 168 milioni di euro. Nello

stesso mese sono stati messi in esercizio

altri 20 km di raddoppio fra Fiumetorto e Cefalù sulla linea Messina-Palermo.

Luglio

2017: Attivato il nuovo tratto di linea Ognina-Catania Centrale con un

investimento di 100 milioni di euro; il 21 dicembre 2018 aprirà la fermata

Picanello.

Tra

Catania e Siracusa sono in corso interventi che riguardano l’adeguamento di

marciapiedi, sottopassi, pensiline e l’eliminazione delle barriere

architettoniche in diverse stazioni, per un investimento di 132 milioni di

euro.

Per

quanto concerne le opere da avviare nell’immediato futuro, va rammentato che

tra pochi giorni è prevista la consegna dei lavori per il raddoppio tra

Bicocca-Catenanuova sulla linea Catania-Palermo,

pari a 186 milioni di euro. Il 29 novembre scorso è stata indetta la conferenza

dei servizi per la Giampilieri-Fiumefreddo, unico tratto a binario unico della

linea Messina-Catania, dal costo complessivo di circa 2,3 miliardi di euro.

Sono

già in avanzato stato di esecuzione le progettazioni per il raddoppio della

Catania-Palermo per un importo di 5,6 miliardi di euro che si prevede di

ultimare entro il 2019, per avviare le gare entro il 2020,

dopo aver acquisito i pareri necessari.

E’ statainoltre ultimata la progettazione definitiva per il ripristino del serviziocommerciale sulla tratta Alcamo-Trapani via Milo, con un investimento di 144milioni di euro. Contemporaneamente è stata avviata la progettazione della elettrificazione della tratta, che può contare su una coperturafinanziaria di circa 60 milioni di euro.

Su

fondi comunitari RFI ha permesso che la Sicilia non perdesse ingenti

contributi, rendicontando 335 milioni di euro alla precedente programmazione

comunitaria della Regione Siciliana. In tal modo,

l’ente regionale ha raggiunto l’obiettivo di rendicontazione annuale previsto

al 31 dicembre 2018.

Sul POR

attuale ci risulta che RFI ha rendicontato sulla tratta B del Passante 168

milioni di euro in pendenza di una convezione tra Regione Siciliana ed RFI,

contribuendo significativamente a far raggiungere alla Regione l’obbiettivo

2018.

Alla

luce di quanto abbiamo brevemente riassunto sopra, ci appare chiaro che le

affermazioni che abbiamo sentito da parte del presidente della Regione

Siciliana sono, a dir poco, ingenerose.

Si poteva fare di meglio? Certamente, ma per arrivare al punto di definire RFI

“cancro della regione” ce ne corre.

Speriamoche tanta conclamata attenzione al trasporto ferroviario sia dimostrata, inconcreto, dal Presidente della nostra Regione Siciliana, nell’immediato futuro.

Avrà l’occasione di farlo esprimendosi, ad esempio,

sulla problematica del mantenimento della linea ferroviaria tra Letojanni eAlcantara, ivi inclusa la stazione di Taormina-Giardini, chiesto dalla nostraAssociazione in più occasioni, e recentemente dalle comunità locali,

insieme al ripristino all’esercizio commerciale della ferroviaAlcantara-Randazzo “.

Giovanni Russo

presidenteAssociazione Ferrovie Siciliane