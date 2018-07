Polemica Salvini-Orlando, Rizzotto : “Dove vive Orlando? Si occupi della città. Prima i palermitani!”

Connect on Linked in

“Sarebbe ora che il sindaco di Palermo Leoluca Orlando iniziasse a occuparsi dei problemi della sua città, che faccia ciò per cui è stato votato dai palermitani.

Se in Italia prima gli italiani, a Palermo prima i palermitani!”

Lo dichiara Tony Rizzotto, deputato regionale della Lega, che interviene nella polemica fra il Ministro dell’interno e il sindaco di Palermo.

“Orlando – prosegue il Parlamentare – potrebbe mostrare almeno interesse per quelle migliaia di giovani palermitani che ogni anno lasciano la città e i propri affetti per cercare lavoro altrove. Migliaia di diplomati e laureati la cui fuga è una perdita incalcolabile in termini economici e sociali.

Orlando potrebbe mostrare almeno interesse per porre rimedio alla sporcizia e l’invisibilità di Palermo. Ma Orlando è troppo occupato in altre faccende e vive nel suo mondo, tanto da non accorgersi che, come tutti i sondaggi dimostrano, gli italiani capiscono e approvano sempre più la politica e i fatti concreti di Matteo Salvini.”

Per Rizzotto, “il leader della Lega sta finalmente riportando sicurezza nelle citta, ricostruendo la fiducia degli italiani verso le istituzioni.

Matteo salvini sta affrontando le conseguenze di una politica sgangherata sull’immigrazione fatta dai precedenti governi, che ha permesso al malaffare di trovare terreno fertile.

Quelli di Salvini sono fatti concreti, che gli italiani sempre più apprezzano.”