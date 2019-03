Policlinico di Messina al buio, tenda da campo per fronteggiare l’emergenza

Print This Post

Tende da campo e gruppi elettrogeni per fronteggiare ieri, dalle 7 alle 15, il blackout al Policlinico “Martino” di Messina per la sostituzione di una cabina elettrica da parte dell’Enel.

La fase preparatoria per affrontare l’emergenza in vista della sospensione della corrente elettrica era già scattata la settimana scorsa, con la sospensione dei ricoveri programmati, il dirottamento dei pazienti in altri ospedali della città e l’allestimento di un presidio delle emergenze con due tende della protezione civile di Messina davanti all’ingresso del Pronto soccorso, sotto il coordinamento della Prefettura ed il coinvolgimento della Protezione civile, del 118 e dell’Esercito.

Il distacco di energia elettrica è avvenuto intorno alle 7,50 ed i reparti, con circa 220 persone ricoverate, che non è stato possibile trasferire altrove per le loro condizioni, sono stati alimentati da generatori elettrici autonomi e da gruppi mobili forniti dall’Esercito della Brigata Aosta.

Fonte: gds.it

( https://messina.gds.it/articoli/cronaca/2019/03/25/policlinico-di-messina-al-buio-tenda-da-campo-per-fronteggiare-lemergenza-2e6f7a89-7125-45fa-a7c8-085c7f510bba/ )