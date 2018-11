Politica, Di Maio cancella il comizio a Corleone

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Non si è fatta attendare la risposta del vice premier Luigi Di Maio all’indomani delle forti dichiarazioni fatte dal candidato a sindaco di Corleone Maurizio Pascucci.

Il caso era scoppiato in seguito alla volontà dello stesso candidato con il M5s di voler “aprire il dialogo con i parenti dei mafiosi” postando addirittura una foto insieme al nipote del defunto boss di Cosa nostra Provenzano.

Una notizia che ha fatto infuriare Di Maio il quale durante una diretta Facebook ha annunciato l’annullamento del comizio programmato a Corleone in quanto “lo Stato deve stare attento a non avvicinarsi mai, neppure con la propria immagine, a quella gente”.

Durante il suo intervento il vicepremier ha anche chiesto ai probiviri di avviare il procedimento disciplinare per Maurizio Pascucci consistente nell’espulsione dal Movimento 5 Stelle.

Di Pietro Geremia