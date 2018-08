Politica, l’assessore Falcone fa visita alle isole di Lampedusa e Linosa

Visita istituzionale nei porti di Lampedusa e Linosa. L’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, a bordo di una motovedetta della capitaneria di porto, ha effettuato dei sopralluoghi ai punti di attracco delle due isole insieme al sindaco Totò Martello. Alla fine dei controlli, ha rilasciato delle dichiarazioni alla stampa: “Credo che sia di vitale importanza riuscire a fare funzionare i due punti di attracco di Linosa in maniera ottimale. A breve saranno illuminati e già questo intervento metterà nelle condizioni le navi di attraccare anche di notte. Siamo in procinto di fare dei lavori importanti ai due punti di attracco per fare in modo che la nave di linea e gli aliscafi possano approdare con ogni condizione meteomarina. Per quanto riguarda Lampedusa invece, per lo scalo alternativo di Cala Pisana – ha aggiunto – ho disposto una verifica con prove di carico della struttura in maniera da capire se c’è stato o meno un problema di stabilità e quindi di sicurezza. Per Lampedusa però, i progetti sono molti; ho capito che gli interventi da fare sono diversi e tutti molto importanti”.

Di Pietro Geremia