Politica, Miccichè: L’ars non è una assemblea di lavativi”

Non le manda di certo a dire Gianfranco Miccichè, alla cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare. Il presidente dell’Ars infatti, in merito all’accusa lanciata sulla poca efficienza del parlamento siciliano ha replicato così ai giornalisti: “Non posso dire che questa sia un’Assemblea di lavativi, certo se la paragoniamo a quella di alcuni anni fa non ci sono deputati così preparati come Lauricella, D’Acquisto e Alessi. Ma ci sono giovani, in tutti i gruppi, con tanta voglia di fare e con i quali mi confronto. E’ una buona Assemblea, ora deve dimostrarlo facendo buone cose”. “L’approvazione di leggi finanziarie -i n totale 12 -è in linea con l’inizio delle legislature passate. Il governo ha fatto quello che doveva fare sulla parte economica – sottolinea Miccichè – in ogni legislatura i primi sei mesi non sono stravolgenti dal punto di vista dell’approvazione di leggi e comunque non me ne frega nulla del numero, guardo alla qualità. In compenso all’Ars abbiamo fatto un lavoro enorme sulla riduzione dei costi”.

Di Pietro Geremia