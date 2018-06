Politica, Salvini sceglie la Sicilia come prima tappa da Ministro

Connect on Linked in

Non perde tempo il neo Ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini. All’indomani dell’insediamento del nuovo governo infatti il leader del carroccio ha deciso di scegliere la Sicilia come sua prima tappa in quanto è “la nostra frontiera”. L’isola infatti, visto le imminenti elezioni comunali che avranno luogo la prossima domenica, sarà un importante test per il governo M5s-Lega che permetterà così di misurare il gradimento degli elettori sul nuovo esecutivo. Uno dei temi principali sarà ovviamente quello degli sbarchi dei migranti, argomento che a Salvini sta molto a cuore: “Voglio migliorare gli accordi con i Paesi da cui arrivano migliaia di disperati per il bene nostro e loro – ha dichiarato il vicepremier-.A casa loro sarà una delle nostre priorità”.

Di Pietro Geremia