Durante i controlli del fine settimana nel centro storico di Catania, la polizia ha arrestato due ladri sorpresi mentre tentavano di smontare un’auto parcheggiata in via VI Aprile per rubare i copertoni.

All’interno del veicolo con cui si erano recati sul posto, gli agenti hanno trovato altri pneumatici, risultati rubati da altre due auto parcheggiate nelle vicinanze. Entrambi i malviventi sono stati arrestati per furto aggravato in concorso, e il materiale sottratto è stato restituito ai legittimi proprietari, completamente ignari del furto subito.

Nel corso delle attività di controllo, un’altra pattuglia della polizia ha scoperto tre scooter rubati, temporaneamente nascosti in una stradina poco trafficata del centro. Gli agenti sono riusciti a risalire ai proprietari dei mezzi, i quali sono stati contattati e hanno riavuto gli scooter sottratti pochi giorni prima.

L’operazione della polizia di Catania evidenzia l’efficacia del controllo del territorio e la prontezza degli agenti nel contrastare i reati contro il patrimonio, restituendo i beni ai cittadini e contribuendo a garantire maggiore sicurezza nel centro storico della città.