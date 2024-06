Giovanni Assenzio, segretario provinciale della UIL Polizia di Palermo, ha espresso preoccupazione dopo la diffusione di notizie riguardanti l’esclusione delle forze di polizia dalla cosiddetta “lista bianca” che concede pass gratuiti per la Zona a Traffico Limitato (ZTL).

Tale esclusione metterebbe a rischio l’operatività e la sicurezza, considerando anche le già difficili condizioni lavorative, con stipendi inferiori del 30% rispetto alla media europea e compensi per le ore di straordinario estremamente bassi.

La UIL Polizia sta ora raccogliendo le preoccupazioni degli iscritti, sottolineando l’importanza del libero accesso alla ZTL per i dipendenti che lavorano al centro città.

Assenzio ha inoltre proposto un incontro con consiglieri comunali e dirigenti dell’Amat per mostrare le condizioni di lavoro delle forze dell’ordine, ribadendo la volontà di dialogo per una soluzione che non penalizzi i lavoratori della sicurezza.