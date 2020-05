Enna, polizia rinviene refurtiva e la restituisce ai legittimi proprietari

Connect on Linked in

Nei giorni scorsi gli uomini della Squadra mobile della Questura di Enna hanno denunciato 3 persone per il reato di furto.

Secondo quanto emerso dalle indagini i soggetti, tutti residenti ad Agira, avrebbero posto in essere una serie di furti in alcune abitazioni del circondario e in un agriturismo riuscendo a depredare non solo una notevole quantità di suppellettili ma soprattutto un’intera cucina professionale dal rilevante valore economico.

Data la mole degli oggetti rubati, rinvenuti all’interno della abitazioni dei sospettati, è stato necessario un furgone per poterne permettere la catalogazione e il sequestro da parte degli agenti ennesi i quali nei prossimi giorni si occuperanno della restituzione ai legittimi proprietari.