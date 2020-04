Sicilia, polizia sequestra auto a pregiudicato: condomini lanciano sassi contro agenti

Connect on Linked in

Un episodio alquanto particolare è avvenuto nei giorni scorsi a Catania.

Gli uomini della polizia di stato etnea sarebbero stati presi letteralmente a pietrate da parte di alcuni condomini di un edificio situato in Viale Grimaldi, situato nel popolare quartiere di Librino.

A quanto pare gli agenti, durante un controllo, avevano notato all’interno di un’automobile un 39enne pregiudicato insieme alla figlia minore e alla moglie. L’uomo, ben noto alle forze dell’ordine per reati in materia di sostanze stupefacenti e contro il patrimonio, non solo non aveva mai conseguito la patente di guida ma circolava senza assicurazione rendendosi così un pericolo per gli altri automobilisti.

Una volta fermato, gli agenti hanno proceduto alla sanzione amministrativa e al sequestro del mezzo ma proprio in quel momento sarebbe partita la protesta da parte degli abitanti del quartiere i quali hanno cominciato a lanciare pietre e altri oggetti rendendo necessario l’intervento di altre volanti per riportare la calma tra i presenti.