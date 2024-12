Un grave episodio di violenza si è verificato nel carcere di Contrada Petrusa ad Agrigento, dove un poliziotto penitenziario è stato aggredito a pugni da un detenuto.

A rendere pubblica la notizia è il sindacato Uspp (Unione Sindacale Polizia Penitenziaria), che ha denunciato l’accaduto attraverso una nota ufficiale.

“L’episodio è stato posto in essere da un giovane detenuto appartenente al circuito di alta sicurezza 3 per ragioni ancora ignote – scrive la segreteria provinciale del sindacato – nei confronti di un assistente capo coordinatore, colpito al volto con pugni.

Il nostro collega è stato costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso”.

Il sindacato ha inoltre sottolineato come episodi di questo tipo non siano purtroppo isolati: “A danno degli uomini e delle donne della Polizia Penitenziaria, le offese, le minacce e gli atteggiamenti prevaricatori da parte di alcuni detenuti sembrano ormai all’ordine del giorno in tutte le carceri siciliane, con una situazione particolarmente critica nel carcere di Agrigento”.

In chiusura, l’Uspp ha espresso solidarietà al poliziotto aggredito, auspicando che la direzione carceraria possa fornire il necessario supporto psicologico per consentirgli di superare questa difficile esperienza: “È fondamentale che episodi del genere non lascino segni indelebili sui lavoratori, e confidiamo in un’adeguata gestione dell’accaduto”.