Porto Empedocle, a fuoco pub del centro: intervengono i vigili del fuoco

Connect on Linked in

Un’estate decisamente impegnativa quella che si appresta a venire per i vigili del fuoco della provincia di Agrigento.

Nella città di Porto Empedocle infatti i pompieri del distaccamento di Villaseta sono stati chiamati in un ennesimo intervento inerente questa volta all’interno di un pub-panineria situato in Via Roma.

Data l’assenza di personale per via della chiusura dell’attività commerciale solo grazie alla fortuito passaggio di alcuni cittadini è stato possibile avvisare i vigili del fuoco e permette lo spegnimento delle fiamme.