Porto Empedocle, accusati di rubare energia elettrica: arrestata intera famiglia

Un’intera famiglia dietro le sbarre.

È questo quanto avvenuto nei giorni scorsi a Porto Empedocle dove i giudici del Tribunale di Agrigento hanno stabilito la pena di 4 mesi di reclusione ad un 46enne, una 40enne, un 33enne, un 27enne e un 34enne appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Stando a quanto emerso durante il dibattimento, avvenuto per rito abbreviato, i 5 imputati avrebbero alimentato la palazzina in cui abitavano con un allaccio abusivo, per un complessivo di circa 6 mila euro di danni alla società elettrica, venendo però scoperti e denunciati dalle forze dell’ordine.

Una volta avviato il processo i giudici agrigentini hanno dunque stabilito la pena della reclusione in carcere per 4 mesi.