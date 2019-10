Porto Empedocle, anziana va al cimitero: ladri ne approfittano e penetrano in casa

Connect on Linked in

Ennesimo furto in casa nella provincia di Agrigento.

Una banda di ignoti malfattori sarebbe penetrata all’interno dell’appartamento di una anziana di Porto Empedocle approfittando della sua momentanea assenza.

Il fattaccio sarebbe avvenuto la scorsa Domenica mattina quando la pensionata empedoclina, probabilmente per consuetudine ben conosciuta dal malviventi, si era recata presso il locale cimitero a portare un saluto ai propri cari dando così via libera ai ladri che, dopo aver rovistato in ogni stanza, sarebbero riusciti a portare via il magro bottino di appena 100 euro e di qualche monile in oro.

Non appena rientrata e scoperta l’effrazione, la donna avrebbe allertato le forze dell’ordine locali che avrebbero avviato le indagini di rito atte ad acciuffare i colpevoli.