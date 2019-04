Porto Empedocle, arrivano i fondi per sistemare la frana

Connect on Linked in

Il dipartimento della Protezione civile della presidenza della Regione ha sbloccato la somma di 300 mila euro per un intervento di urgenza sulla frana che nelle settimane scorse ha messo in serio pericolo la palazzina Ovest di un edificio sito in via Lincoln di Porto Empedocle facendo evacuare 10 famiglie, per un totale di 30 persone, dall’abitato.

I fondi sono stati erogati direttamente dalla Regione in virtù delle precarie condizioni economiche in cui versa l”amministrazione comunale empedoclina che avrà dunque il compito di realizzare entro ottobre le opere sul costone di contrada Vincenzella.

Di Pietro Geremia