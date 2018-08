Porto Empedocle, auto si scontra contro un trattore: ferito un 66enne

Un fine settimana decisamente da dimenticare quello appena trascorso per un 66enne originario di Agrigento. L’uomo, residente nel quartiere di Giardina Gallotti, nella giornata di Sabato è rimasto infatti gravemente ferito in seguito ad un incidente stradale verificatosi lungo la strada statale 115, all’altezza di Porto Empedocle. Nel dettaglio, sembra che il 66enne fosse alala guida del proprio trattore che trasportava grano quando, per cause ancora da evidenziare, si sarebbe scontrato con una Fiat Punto guidata da un agrigentino di 26 anni. In seguito dello scontro sul posto si sono recati i soccorritori del 118 i quali hanno immediatamente trasportato l’uomo presso l’ospedale San Giovanni di Dio per via di un grave trauma cranico. Presenti nel luogo dell’incidente anche gli uomini della polizia Stradale di Agrigento per ricostruire le dinamiche del violento sinistro.

Di Pietro Geremia