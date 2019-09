Porto Empedocle, Blitz dei Nas: maximulta per due ristoratori

Print This Post

Gli uomini dell’arma dei carabinieri appartenenti alla stazione di Porto Empedocle hanno effettuato un controllo sul rispetto delle norme in tema di conservazione degli alimenti.

L’operazione, svolta insieme ai colleghi del Nas, sarebbe stata rivolta a due attività commerciali della “Marina”, precisamente un panificio-rosticceria ed un bar-ristorante in cui sarebbero stato evidenziata la presenza di cibo non solo di dubbia provenienza ma anche conservato secondo criteri non a norma di legge.

Una volta terminati gli accertamenti ai proprietari delle due attività commerciali sarebbe stata inflitta una sanzione pecuniaria di ben 5 mila euro ciascuno oltre al sequestro di oltre 100 Kg di pesce e carne.