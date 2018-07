Porto empedocle, bruciate nella notte auto e barca: avviate le indagini

Print This Post

Un misterioso incendio ha colpito nella giornata di ieri a Porto Empedocle una Peugeot 206 e una barca.

A quanto pare, il fatto sarebbe accaduto nel pomeriggio in contrada Pero, dove i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento hanno dovuto faticare non poco per poter domare le fiamme sprigionate.

Una volta estinto l’incendio, che ha completamente distrutto entrambi i mezzi, sul posto sono intervenuti gli uomini dell’arma dei carabinieri i quali hanno avviato le indagini per far luce sull’intera e bizzarra vicenda.

Di Pietro Geremia