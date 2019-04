Porto Empedocle, carne e pesce in cattivo stato di conservazione: scattati sequestri e multe

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Gli uomini del Comando provinciale dei carabinieri di Agrigento hanno avviato nei giorni scorsi una serie di controlli in alcune attività di ristorazione della provincia volte a rilevare eventuali irregolarità.

Nel dettaglio i militari agrigentini, congiuntamente ai colleghi del Nas di Palermo, hanno accertato il cattivo stato di conservazione di carne, pesce e preparati alimentari all’interno di celle frigorifere e congelatori di un ristorante – pizzeria sito nel lungomare Nettuno procedendo così al sequestro di ben 1 quintale di prodotti non idonei al consumo umano.

Durante l’ispezione sarebbe inoltre stata evidenziata l’assenza del certificato che autorizzava alla manipolazione degli alimenti per ben 4 dipendenti del ristorante in questione che, insieme al materiale sequestrato, ha portato alla comminazione di circa 4 mila euro di multa per il titolare.

Di Pietro Geremia