Porto Empedocle, ciclomotore va a fuoco: paura in centro

Connect on Linked in

Decisamente una calda giornata quella appena trascorsa a Porto Empedocle.

Nella mattinata di sabato pare infatti che un ciclomotore parcheggiato in via Federico Fellini della città portuale di Agrigento sia andato misteriosamente a fuoco.

Una volta accorto delle fiamme, al proprietario non è rimasto altro che allertare i vigili de fuoco i quali in men che non si dica si sono precipitati sul posto spegnendo il rogo.

Sono in corso gli accertamenti per verificare cosa possa aver dato origine alle fiamme.