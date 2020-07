Porto Empedocle, Comune firma 3 sgomberi per case occupate abusivamente

Nei giorni scorsi il

Comune di Porto Empedocle ha firmato 3 provvedimenti di sgombero per

altrettanti alloggi popolari occupati abusivamente.

La decisione della casa comunale sarebbe avvenuta in seguito alle repentine diffide poste in essere da parte dei responsabili dell’ufficio Case del Municipio a cui gli occupanti abusivi, che in quanto tali non pagherebbero affitto, tasse e non adempierebbero nemmeno alla raccolta differenziata, non avrebbero dato nessuna risposta.

Per tali motivazioni dunque l’Ente, nonostante l’emergenza abitativa, non ha avuto altra scelta che firmare tali provvedimenti con un termine perentorio di 15 giorni per lasciare gli alloggi popolari trascorsi i quali la palla balzerà in mano alla Polizia Municipale che avrà dunque il compito di dare corso allo sgombero coatto.