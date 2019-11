Porto Empedocle, Comune stanzia 27 mila euro per pulizia località Kaos

Print This Post

Nei giorni scorsi il comune di Porto Empedocle ha stanziato la somma di 27 mila euro atta a bonificare l’area Kaos.

L’intera zona nell’estate scorsa era infatti diventata una vera e propria discarica a cielo aperto, talvolta piena anche di rifiuti speciali, dove gli incivili solevano sbarazzarsi di tutto ciò ritenuto superfluo incuranti delle più basilari norme di convivenza civile e del rispetto dell’ambiente.

In seguito all’individuazione degli sporcaccioni da parte dell’Ente comunale, questi non avrebbero raccolto l’invito a ripulire quanto sporcato portando dunque l’amministrazione ad anticipare la somma delle spese di rimozione che andranno dunque a ricadere in capo agli sporcaccioni.

Di Pietro Geremia