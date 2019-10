Porto Empedocle, convenzione Comune-Ministero del Lavoro: fruitori del reddito di cittadinanza dovranno lavorare

Connect on Linked in

Nei giorni scorsi è stata varata una convenzione tra il Comune di Porto Empedocle e il ministero del Lavoro per far svolgere ai fruitori del reddito di cittadinanza lavori di pubblica utilità all’interno del territorio cittadino.

L’accordo, di cui il comune marinaro in provincia di Agrigento sarebbe uno dei primi in Sicilia ad averlo sottoscritto, rientra nell’ambito del sistema informativo del reddito di cittadinanza per la gestione dei patti per l’inclusione sociale, per la verifica dei requisiti anagrafici dei beneficiari nonché per la gestione dei progetti utili alla collettività ed andrà a prevedere un tetto massimo di 8 ore a settimana che i beneficiari dovranno svolgere pena la perdita del sussidio.

La convenzione, strettamente legata pronta disponibilità al lavoro dei soggetti coinvolti, consentirà dunque di poter realizzare un’opera di inserimento sociale favorendo la piena collaborazione tra fruitori dell’aiuto di stato ed Ente Comunale.

Di Pietro Geremia