Porto Empedocle, crolla palo della luce: travolta una donna del posto

Poteva finire in tragedia l’increscioso fatto avvenuto nella giornata di ieri a Porto Empedocle.

Una donna che si era recata nella spiaggia Caos della città portuale sita in provincia di Agrigento, sarebbe stata colpita ad un braccio in seguito al crollo di un palo della luce.

Fortunatamente per la povera vittima, immediatamente soccorsa dagli operatori del 118 chiamati dalla figlia che era con lei proprio in quel particolare momento, il palo l’avrebbe colpita di striscio provocando però un grandissimo choc dal quale non sarà facile riprendersi.

Un’altra “vittima” della pesante sbarra di ferro, la cui pericolosità era stata già segnalata più volte dalla proprietaria di un’attività commerciale limitrofa, sarebbe stata un’automobile parcheggiata nei paraggi.

Di Pietro Geremia