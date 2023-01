Imparare a divertirsi senza fare uso di sostanze alcoliche. È questo il principio delle due iniziative fortemente volute da Anna Gangarossa, dirigente dell’istituto comprensivo “Pirandello”, a Porto Empedocle.

Si comincia con il “Sober party! La sobrietà è trendy”, in programma venerdì prossimo, dalle 18 alle 20, nella sede del plesso “Rizzo” dell’istituto comprensivo “Pirandello” a Porto Empedocle. Un party che avrà testimonial illustri: il top vocalist in Italia Marco Catalano con, in console, i dj Roberto Marcolo e Andrea Buccheri.

Non è finita. Martedì prossimo gli alunni delle classi terze della scuola media “Rizzo” parteciperanno all’incontro “No all’alcol, Sì alla vita” sulla prevenzione delle dipendenze e sui corretti stili di vita, nella sede del plesso “Rizzo”.

In cattedra due relatrici eccellenti: Gabriella Schembri e Patrizia Volpe del dipartimento di Educazione alla Salute dell’Asp. Al termine dell’incontro, si terrà una degustazione di cocktail a base di frutta di stagione, offerti dall’istituto alberghiero “Nicolò Gallo” di Agrigento.

“Ritengo fondamentale che i ragazzi imparino a divertirsi senza fare uso di bevande alcoliche e ne comprendano anche i motivi. Per questo abbiamo promosso due iniziative che coinvolgono la prima gli alunni delle scuole elementare e media che parteciperanno al “Sober party! La sobrietà è trendy” – afferma Anna Gangarossa – e potranno, dunque, divertirsi con canti e balli, bevendo cocktail analcolici come il trendy in diffusione a cominciare dagli Stati Uniti che dimostra come ci si può divertire senza assumere bevande alcoliche.

Perché è trendy bere cocktail buoni preparati con ingredienti sani e rigorosamente privi di alcol. La seconda iniziativa, “No all’alcol, Sì alla vita”, si rivolge agli alunni delle terze classi della scuola media “Rizzo” che potranno approfondire il tema con le esperte del settore dell’Asp di Agrigento”.