Porto Empedocle, finisce in una buca e rompe ammortizzatori della propria auto: cittadino denuncia Comune

Non l’ha presa decisamente bene uno sfortunato cittadino di Porto Empedocle finito con la propria auto in una buca sita nella strada.

A quanto pare l’uomo stava transitando tranquillamente a bordo della propria autovettura per via Leonardo Sciascia, sita in contrada Ciuccafa, quando sarebbe andato a finire dentro una buca rompendo così ammortizzatori e braccetti per un danno di circa 750 euro.

Ritenendo che il danno subìto fosse imputabile all’Ente Comunale empedoclino, l’automobilista avrebbe dunque deciso di citare il Municipio presso il giudice di pace di Agrigento a cui la stessa amministrazione, non ritenendo opportuno pagare allo sfortunato protagonista della storia, fornirà la propria tesi difensiva dando mandato a dei legali esterni all’amministrazione.

Di Pietro Geremia