Porto Empedocle, Furto di rame all’Italcementi

Furto di cavi elettrici in rame all’interno della “Italcementi” di Porto Empedocle.

I predatori dell’oro rosso sono entrati in azione durante la

notte, riuscendo a penetrare all’interno dell’impianto, e a portare un quintale

di grossi cavi di filo elettrico in rame.

Per le modalità di come hanno agito probabilmente i

responsabili conoscevano bene la zona. Il danno è stato quantificato in alcune

migliaia di euro. La scoperta del furto è avvenuto, l’indomani mattina, nel

corso del passaggio di controllo dei lavoratori.

I responsabili dell’azienda hanno denunciato l’episodio ai

carabinieri della Compagnia di Agrigento. Sul luogo si sono recati i militari

dell’Arma, che hanno provveduto a raccogliere gli elementi utili alle indagini.

Fonte: lasicilia.it

(https://www.lasicilia.it/news/agrigento/219056/furto-di-rame-all-italcementi.html)