Porto Empedocle, getta rifiuti e gli dà fuoco: beccato anziano incivile

Gli uomini dell’arma dei carabinieri di Porto Empedocle hanno beccato un anziano originario del posto intento a bruciare un cumulo di spazzatura che aveva precedentemente buttato.

L’episodio sarebbe avvenuto in via Giolitti dove il pensionato avrebbe avuto la brillante idea di lasciare la propria immondizia in un angolo già insozzato da altri sacchetti e rifiuti vari per poi liberarsene completamente dandoli in pasto alle fiamme.

Sfortuna per l’uomo ha però voluto che proprio in quel momento passasse una pattuglia dei militari empedoclini i quali hanno dapprima domato immediatamente l’incendio prima che potesse divampare, creando enormi danni ambientali, per poi sanzionare l’incivile anziano con una multa di ben 600 euro.

Di Pietro Geremia