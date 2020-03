Connect on Linked in

Una vera e propria tragedia è avvenuta nelle ore scorse con protagonista un 25enne di Porto Empedocle.

Dopo un’aspra battaglia contro il destino durata per ben 3 giorni, l’aspirante chef Carlo Costanza è deceduto in ospedale in seguito a delle gravi ferite riportate in seguito ad un incidente stradale avvenuto sabato scorso a Milano a bordo del proprio scooter.

A ricordare il povero ragazzo empedoclino è stato il primo cittadino Ida Carmina.