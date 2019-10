Print This Post

Nei giorni scorsi gli uomini dell’arma dei carabinieri di Porto Empedocle hanno denunciato un 35enne del posto guida senza patente.

A quanto pare l’uomo sarebbe stato beccato dai militari empedoclini non solo sprovvisto di patente, revocata in passato, ma anche alla guida di una autovettura che, in seguito ad alcuni controlli, sarebbe risultata sotto sequestro.

Una volta terminate le formalità di rito il 35enne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento.