Porto Empedocle, il ritorno del nero al torrente Re: la denuncia di MareAmico

Una provincia di Agrigento sotto attacco ambientale quella che pare si stia presentando agli occhi dei bagnanti e non.

L’associazione ambientalista MareAmico ha pubblicato una video denuncia in cui si noterebbe chiaramente come il torrente Re di Porto Empedocle si sia macchiato di nero.

Secondo Girgenti acque la causa di tale disastro non è imputabile alla nuova centralina di sollevamento, ma dallo sverso abusivo di liquami a monte, che poi la pioggia ha portato in spiaggia.

“Qualunque sia la causa, non è tollerabile che ancora nel 2019, la gente debba andare al mare con il rischio di contrarre qualche malattia, causata dall’inquinamento” – sostiene MareAmico

Di Pietro Geremia