Porto Empedocle, il sindaco Ida Carmina sui continui sbarchi di migranti: “Non possiamo accoglierli tutti”

Non le manda a dire il sindaco di Porto Empedocle Ida Carmina sull’emergenza dettata dai continui sbarchi di migranti.

In un periodo altamente difficile come quello dettato dal covid 19 che ha messo a dura prova le casse dell’amministrazione, unitamente ai continui arrivi di migranti nella coste agrigentine, il primo cittadino empedoclino ha voluto dire la sua sull’argomento alla stampa:

“Porto Empedocle è Covid free, tutto quello che noi subiamo è qualcosa di indotto da scelte che non dipendono da noi”.

“Abbiamo offerto aiuti, la tensostruttura e senza mai ricevere un aiuto da parte dello Stato. Non possiamo sostenere noi l’ingresso di tutta l’Africa in piena epidemia” – termina il sindaco Carmina.