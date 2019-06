Print This Post

Sembrerebbero accidentali le cause di un incendio che, nella notte tra martedì e mercoledì, è scoppiato all’interno di una Wolkswagen Golf parcheggiata in via Santa Croce a Porto Empedocle.

I Vigili del Fuoco giunti sul posto per spegnere il rogo, hanno trovato l’utilitaria chiusa a chiave.

Non si esclude quindi che a far partire l’incendio sia stata una cicca di sigaretta finita all’interno dell’abitacolo.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato