Porto Empedocle, insulta ragazza con scritte sui muri: arrestato stalker

Nella giornata di ieri gli uomini dell’arma dei carabinieri appartenenti alla stazione di Porto Empedocle hanno arrestato un 60enne del posto per stalking.

Stando a quanto emerso dalle indagini l’uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine per via di un provvedimento di divieto di avvicinamento nei confronti di una 30enne, avrebbe iniziato ad avere delle attenzioni decisamente morbose nei confronti di una ragazza della “marina” tali da spingerlo non solo a pedinarla ma, stando a quanto emerso dalle videocamere di sorveglianza, a scrivere frasi offensive sui muri della città rivolte alla vittima di 30 hanno più giovane di lui.

Tali deliri, uniti alla violazione delle prescrizioni imposte dalla pubblica autorità, avrebbero spinto il giudice del tribunale di Agrigento ad aggravare le misure cautelari optando così per gli arresti domiciliari.