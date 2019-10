Porto Empedocle, ladri in azione nelle campagne: depredate 5 tonnellate di olive

Print This Post

Continuano i furti di prodotti agricoli nelle campagne di Agrigento.

Nonostante i solerti sforzi delle forze dell’ordine volte a disporre dei servizi estesi in tutto il territorio atti a contrastare tale tipologia di reati, pare che una banda di furfanti abbia messo a segno un maxi furto di olive nella contrada Fontanazza di Porto Empedocle.

Stando a quanto emerso da una prima analisi, i malviventi sarebbero riusciti ad intrufolarsi in un terreno di appartenenza di un 65enne di Realmonte riuscendo a portare via ben 5 tonnellate di olive.

Non appena accortosi del furto al proprietario del fondo non sarebbe rimasto altro che denunciare il fatto agli uomini dell’arma dei carabinieri i quali avrebbero posto in essere le indagini del caso.

Di Pietro Geremia