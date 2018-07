Porto Empedocle, ladri prendono di mira un palazzo: 2 furti in 48 ore

Connect on Linked in

Ladri in azione a Porto Emedocle. Approfittando dell’assenza della padrona di casa, una 64enne, dei malviventi sono entrati in un appartamento di uno stabile portando via oggetti in oro e 200 euro in contanti.

Poche ore dopo un altro appartamento appartenente ad una 47enne, è stato preso di mira, i malviventi hanno messo a soqquadro l’intera abitazione riuscendo solamente a rubare pochi euro.

In entrambi i casi sono stati i rispettivi padroni di casa a chiamare le forze dell’ordine che hanno subito avviato le indagini per cercare di risalire agli autori dei furti.

