Porto Empedocle, maxicontrollo della Guardia costiera: sequestrati 350 kg di pesce e multe da 12 mila euro

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Un vero e proprio maxi controllo è stato effettuato nei giorni scorsi da parte della Guardia costiera di Porto Empedocle. I militari infatti hanno operato una serie di controlli a tappeto sulla filiere della pesca a bordo di pescherecci a circa 40 miglia a sud di Porto Empedocle, scoprendo così la presenza di 2 motopesca i quali stavano pescando con delle reti non consentite dalla legge. Sempre durante i controlli, gli uomini della guardia costiera hanno inoltre accertato la mancata registrazione del pescato sul giornale di pesca elettronico “Log book” oltre alla presenza di marittimi imbarcati e non annotati sul ruolino equipaggio, in violazione del Codice di Navigazione, tra cui lo stesso comandante dell’unità. Un grande serie di effrazioni che sono dunque costate molto care agli armatori, ai quali sono state comminate delle pesanti sanzioni ammontanti ad oltre 12 mila euro, oltre ovviamente al sequestro del pescato e delle reti illegali.

Di Pietro Geremia