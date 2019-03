Porto Empedocle, occupano abusivamente una casa e rubano l’acqua: guai per una coppia

Print This Post

I carabinieri di Agrigento, su segnalazione dei tecnici della gestione idrica, hanno fatto irruzione dentro una casa popolare abitata da una coppia, rispettivamente di 24 e 28 anni, di Porto Empedocle, scoprendo un allaccio abusivo alla rete idrica.

I due difatti avevano rotto i sigilli dell’acqua per farla arrivare dentro la casa e per questo motivo l’uomo è stato arrestato per il reato di furto d’acqua e di invasione di edifici e sottoposto agli arresti domiciliari, mentre la donna è stata denunciata.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato