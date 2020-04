Porto Empedocle, Operazione “Mercato Globale”: sequestrati 150 chili di pesce avariato

Connect on Linked in

Continuano senza sosta i controlli da parte delle autorità sul rispetto delle leggi in materia della corretta conservazione del cibo.

In seguito all’operazione denominata “Mercato Globale” condotta in tutto il territorio nazionale dagli uomini e le donne delle forze dell’ordine, la Guardia Costiera di Porto Empedocle ha sequestrato ben 150 chili di pesce non tracciato e in cattivo stato di conservazione.

I controlli, condotti tra il 25 novembre e il 30 dicembre, avrebbero dunque avuto come bersaglio sia la grande distribuzione ittica che ristoranti e pescherie dove, in particolare per la città portuale di Agrigento, sono state elevate cinque sanzioni amministrative per un importo pari a 9 mila euro.