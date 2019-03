Porto Empedocle, paura per una frana: evacuata una palazzina

Connect on Linked in

Poteva essere una tragedia ma per fortuna nessun ferito.

Un costone roccioso , situato nei pressi di via Lincon ,ha ceduto raggiungendo il primo piano di una palazzina abitata da dieci nuclei familiari.

I vigili del fuoco hanno fatto evacuare tutti i residenti.

“Avevamo già allertato la Protezione e il Genio Civile – così spiega la sindaca Ida Carmina all’Adnkronos – firmando un’ordinanza che proibiva l’accesso a quel tratto di strada, successivamente transennata. Probabilmente, a causa di infiltrazioni d’acqua, il terreno argilloso ha ceduto finendo sulla carreggiata investendo il primo piano del palazzo. Sopra la zona interessata dalla frana ci sono alcune case, il rischio adesso è che precipitino a valle.

Il complesso residenziale è stato realizzato prima che arrivassero i vincoli e la zona fosse inserita nel Pai, il Piano per l’assetto idrogeologico. Nel passato – continua la sindaca – si è costruito in modo dissennato e probabilmente una scelta più oculata avrebbe dovuto dissuadere dal costruire a ridosso di una montagna. Adesso bisognerà verificare anche se le case costruite sulla montagna, venuta giù stamattina, sono in regola. Non escludiamo che possa esserci qualche abitazione abusiva. Stiamo verificando.”

Di Salvatore Gioacchino Cacciato