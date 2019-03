Porto Empedocle, perde il controllo dell’auto e si schianta: denunciata una 38enne spagnola

Connect on Linked in

Guidava sotto l’influenza dell’alcool.

Una donna di 38 anni di origini spagnole era a bordo della sua auto sulla SS 115 in contrada Kaos quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale, ha perso il controllo del mezzo finendo per schiantarsi distruggendo in parte l’utilitaria.

Fortunatamente in quel momento non sopraggiungevano altri mezzi . Giunti sul posto, gli agenti della Polizia stradale, l’hanno sottoposta al test alcolemico che ha dato esito positivo, per questo la donna è stata denunciata alla Procura della Repubblica per il reato di guida in stato di ebbrezza.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato