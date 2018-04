Porto Empedocle, picchia selvaggiamente la moglie mandandola in ospedale: ricercato

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Un uomo ha massacrato di botte la moglie ed è scappato. La coppia si trovava in vacanza a Porto Empedocle quando, per motivi poco chiari, sarebbe scoppiata una lite furibonda che ha visto l’uomo, un italo-tedesco, aggredire la moglie procurandole ematomi in utto il corpo.

L’uomo è ricercato dalla polizia del Commissariato di Porto Empedocle per i reati di maltrattamento e lesioni personali gravi.

La donna è stata costretta ad andare in ospedale, al Civico di Palermo, dove le hanno riscontrato fratture facciali provocate dai pugni ricevuti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato