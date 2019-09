Porto Empedocle, pizzeria va a fuoco in centro: ingenti i danni

Connect on Linked in

Un weekend da dimenticare quello appena trascorso a Porto Empedocle.

Nella città portuale sita in provincia di Agrigento pare che all’interno di una pizzeria di via Roma sia scoppiato un incendio che avrebbe causato al titolare danni per migliaia di euro. Una volta lanciato l’allarme, sul posto si sono immediatamente precipitati i vigili del fuoco i quali hanno dovuto lottare per ore prima di domare totalmente le fiamme.

Sul luogo dell’incendio anche gli agenti della polizia di stato i quali avrebbero avviato le prime verifiche, l’ipotesi più probabile è quella di una scintilla provocata dal cortocircuito di un frigorifero.

Di Pietro

Geremia