Porto Empedocle, prende fuoco un’auto: indagini in corso

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Un’Audi TT di proprietà di un empedoclino 55enne, parcheggiata in via dello Sport, durante le ore notturne tra Lunedì e Martedì ha preso improvvisamente fuoco danneggiando in parte anche un’Audi A3 parcheggiata accanto.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Agrigento che hanno spento il rogo, sono arrivati gli agenti della sezione Volanti che hanno subito aperto un’indagine,, non si esclude nessuna pista anche se favoreggiata è quella del dolo.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato