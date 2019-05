Porto Empedocle, scende in spiaggia con l’auto: elevata maximulta

Connect on Linked in

Una giornata decisamente particolare quella appena trascorsa per un uomo originario di Agrigento.

A quanto pare i poliziotti di Porto Empedocle avrebbero beccato un incivile che, incurante delle normali regole di convivenza, sarebbe sceso nella spiaggia del Caos con la propria auto.

Vedendo il mezzo sull’arenile, gli agenti si sono immediatamente recati sul posto per capire cosa stesse succedendo e una volta sul posto avrebbero costatato non solo il mezzo si trovava in spiaggia per puro diletto del proprietario, ma che inoltre era privo di assicurazione e revisione.

Una volta terminati i controlli di rito, al responsabile della bravata è stata comminata una maximulta di ben 1.200 euro.

Di Pietro Geremia